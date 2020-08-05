نجم برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عن كواليس مفاوضات نادي وست هام يونايتد، مع إدارة نادي برشلونة، للتعاقد مع الدنماركي مارتن برايثوايت، مهاجم الفريق الأول الكرة بالنادي الكتالوني.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن صفقة انتقال برايثوايت، اقتربت من الحسم، بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة متقدمة.





وأوضحت الصحيفة أن نادي وست هام يسعى لضم المهاجم الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مقابل مبلغ 20 مليون يورو.





وكان برايثوايت قد انتقل إلى صفوف فريق برشلونة، في شهر فبراير الماضي، مقابل 18 مليون يورو، ليكون بديلا للفرنسي عثمان ديمبلي الذي عانى من الإصابة لمدة طويلة.





يذكر أن برشلونة يخطط للتعاقد مع صفقة هجومية جديدة، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي، حيث ارتبط اسمه مؤخرا بالبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.



