"بدنا ياكم جثث".. تعليق ناري من مايا دياب على انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:36 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن استيائها وغضبها الشديد بسبب  انفجار بيروت الضخم والذي حدث مساء أمس وتسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

وعلقت مايا في تغريدة على هذا الحدث المؤسف قائلة: ‏في واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأر ض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض..‎#دولة الكلاب والحيوانات الناطقة..دولة ليه اصلاً هيدي دولة..البكاء لا يكفي..بدنا ياكن جثث وبس جثث.

ولاقت تغريدتها تفاعلا كبيرا من قبل متابعوها الذين أعربوا عن حزنهم الشديد لما حدث في وطنهم الغالي داعيين الله أن تنفرج هذه الأزمة، مؤكدين أن لبنان لم تسقط أو تنهار وستمر هذه الأزمة بخير.


وأثار الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية مساء أمس، حالة من الغضب والحزن الشديد، عبر منصات السوشيال ميديا لما نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، كما تفاعل عدد كبير من نجوم العالم العربي مع الحادث الأليم مطالبين جمهورهم بتكثيف الدعاء للبنان.

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