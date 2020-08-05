جمال حمزة يختار تشكيلة الزمالك التاريخية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:20 ص
جمال حمزة
جمال حمزة
أمل الحلفاوي
قام جمال حمزة نجم الزمالك السابق، باختيار التشكيل المثالي في تاريخ القلعة البيضاء من وجهة نظره، أثناء استضافته في برنامج "اوضة اللبس" المذاع على قناة النهار، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو.

وشدد جمال حمزة على أنه كان يتمنى مزاملة هؤلاء اللاعبين الذين اختارهم في تشكيلته، إذ أنه شاهدهم في الملعب ولكنه لم يزاملهم. 

وجاء التشكيل الذي اختاره جمال على النحو الآتي:

حراسة المرمى: نادر السيد 

خط الدفاع: أشرف قاسم - هشام يكن - أحمد رمزي - محمد صلاح 

خط الوسط: إسماعيل يوسف  - أحمد عبد الحليم - حمادة عبد اللطيف 

خط الهجوم:  أحمد الكأس - جمال عبد الحميد - حسن شحاتة



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