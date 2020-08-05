شاهد الصور الأولى لمنزل اليسا بعد تدميره في انفجار بيروت.. وتعليق صادم منها

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:08 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، محبيها بمجموعة من الصور من داخل منزلها والذي تم تدميره بسبب انفجار بيروت الضخم الذي حدث مساء أمس وتسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.


وعلقت إليسا على الصور قائلة: "‏انفدت بل الحديد و الممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين برجعلنا بيروت؟؟".


ولاقت هذه الصور تفاعل كبير من قبل متابعوها الذين أعربوا عن حزنهم الشديد لما حدث في وطنهم الغالي داعيين الله أن تنفرج هذه الأزمة.


وأثار الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية مساء أمس، حالة من الغضب والحزن الشديد، عبر منصات السوشيال ميديا لما نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، كما تفاعل عدد كبير من نجوم العالم العربي مع الحادث الأليم مطالبين جمهورهم بتكثيف الدعاء للبنان.

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