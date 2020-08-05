فرنسا تعلن إرسال أطنان من المساعدات الطبية للبنان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:07 ص
الفجر
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده سترسل أطنانا من المعدات الطبية إلى لبنان بعد انفجار بيروت، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، ما أسفر عن إصابة المئات من الجرحى.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأكدت الصحة العالمية أنها تعمل مع الشركاء في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران. 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم. 

ويأتي ذلك في ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستودع مفرقعات مرفا بيروت ماكرون انفجار بيروت

أخبار تهمك

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يتفق مع لاوتارو قبل مباراة نابولي

منذ ساعة الا ربع

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 17 ساعة

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ؟

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مجدي عبد الغني يطلق تصريحا مدويا بحق صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

بايرن ميونخ يصر على ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ ساعتين

خاص.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة دخول نادين نسيب نجيم وعائلتها في قوائم المفقودين بعد انفجار بيروت

منذ ساعتين

ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. وفاة أمين عام حزب الكتائب اللبنانية جراء انفجار بيروت

الفوضى تضرب المستشفيات اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت

بعد انفجار بيروت.. رئيس الوزراء البريطاني يعلن استعداد بلاده لمساعدة لبنان

مشاهد صادمة.. فيديو يوثق لحظة انفجار بيروت (فيديو)

بعد انفجار مرفأ لبنان.. إعلامي لبناني لـ المسئولين: "تفو عليكن"

ترامب تعليقا على أحداث بيروت: هجوم مروع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

12:00 ص

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

11:14 م

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

01:44 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا