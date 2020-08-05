جمال حمزة: الأهلي لم يكن في تفكيري بعد الرحيل عن الزمالك

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:54 ص
جمال حمزة
جمال حمزة
أمل الحلفاوي
كشف جمال حمزة لاعب فريق الزمالك السابق، عن أنه لم يقرر الرحيل عن القلعة البيضاء من أجل الانتقال إلى الأهلي بشكل مباشر.

وأكد نجم الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج "اوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على قناة النهار، على أنه خاض تجربة احتراف بصفوف ماينز الألماني، والتي عاد منها إلى مصر بعد فسخ التعاقد عقب تغيير المدير الفني الذي اختاره للعب هناك.

وأشار حمزة، إلى أنه درس العودة للزمالك بعد العودة من ألمانيا، أثناء تولي حسام حسن قيادة الفريق.

وواصل، "حازم إمام عضو مجلس الإدارة وقتها نصحنى باللعب 6 أشهر في أي نادي ثم أعود ببداية الموسم لصفوف الزمالك، وبالطبع انتقلت للجونة وتألقت تحت قيادة كابتن إسماعيل يوسف".

ونوه إلى أنه وقع عقد عودته للزمالك مع عمرو الجنايني عضو المجلس وقتها، مشيرا إلى أنه لم أحد بالانضمام للتدريبات ببداية فترة الإعداد.

وتابع، "دخلت في مقارنة مع أحد اللاعبين فقررت المفاضلة بين العروض الأخرى ومنها الجونة والإسماعيلي والمقاصة والأهلي واخترت الأهلي حتى أستفاد ماديا وألعب بالمنتخب ونوع من العند والغضب قررت الانتقال لصفوف الفريق الأحمر".

واستكمل، "بعد مرور أول أسبوع وجدت أن حياتي كلها تتغير وليس مجرد تغيير فريق، وأصبحت محروم من رؤية أصدقائي داخل النادي الأبيض الذي تربيت به".

واختتم، "بعدما قضيت اسبوع والسفر إلى ألمانيا لبداية فترة الإعداد طلبت الرحيل من هادي خشبة مدير الكرة بالنادي الأحمر بسبب عدم القيد بالقائمة الأفريقية وكان هذا الأمر فرصة لإنهاء علاقتي والرحيل عن الأهلي".



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