ريال مدريد يحيى ذكرى مباراة القرن ضد الأهلي على طريقته الخاصة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:46 ص
بوابة الفجر
نجوى مصطفى

تحدث إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني وأسطورة الكرة الإسبانية، عن العلاقة الوطيدة بين ناديه والنادي الأهلي في ذكرى مباراة الاحتفال بلقب نادي القرن.

وفاز الأهلي على ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف سجله النيجيري صنداي إيبيجي يوم ٤ أغسطس عام ٢٠٠١ على ستاد القاهرة الدولي.

وقال بوتراجينيو في رسالة مصورة بثتها قناة الأهلي :"أتذكر المباراة التي لعبناها في القاهرة قبل 19 عامًا.. لقد حظينا باستقبال مميز ومعاملة رائعة في إقامتنا".

وأضاف أسطورة ريال مدريد :"لقد كان من دواعي سرورنا أن نلعب أمام النادي الأهلي هذا النادي الراقي، هذه المباراة منحتنا فرصة رائعة لبناء التعاون بين الناديين (الأهلي وريال مدريد)".

وتابع بوتراجينيو :"وبعد 19 عامًا مازلنا نحرص على تقوية هذه العلاقة الرائعة وهذا أمر نفخر به.. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح".

أخبار تهمك

ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة دخول نادين نسيب نجيم وعائلتها في قوائم المفقودين بعد انفجار بيروت

منذ ساعتين

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ؟

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بايرن ميونخ يصر على ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ ساعتين

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي عبد الغني يطلق تصريحا مدويا بحق صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتفق مع لاوتارو قبل مباراة نابولي

منذ ساعة الا ربع

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 17 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 4 ساعات

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

12:00 ص

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

11:14 م

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

01:44 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا