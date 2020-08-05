موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:22 ص
موعد مباراة الهلال والنصر
موعد مباراة الهلال والنصر
أميرة فطيم
سيكون عشاق الكرة العربية والسعودية تحديدًا على موعد من نوع خاص عندنا يلتقي الهلال والنصر مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويسعي الزعيم الهلالي للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارته للدوري السعودي،  فيما يأمل النصر في اقتناص الفوز لتقليل فارق النقاط مع الهلال.

وتشهد الجولة الـ23 مواجهة نارية بين الهلال وغريمه الأزلي النصر في كلاسيكو الكرة السعودية، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

وستذاع المباراة عبر قناة ksa sport، السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، جمعهم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل في 6 مباريات، وهزم في مباراة واحدة، وأحرز لاعبيه 51 هدفا، وتلقت شباكه 18 هدفا، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.



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