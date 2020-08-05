مجدي عبد الغني: الدوري المصري لن يستكمل هذا الموسم!

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:14 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
محمد جمال
تعود بطولة الدوري المصري الممتاز بعد غياب دام لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا بمواجهة قوية بين الزمالك والمصري يوم الخميس القادم.

وأكد مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أن جدول مباريات الدوري سيواجه أزمة بسبب مشاركات الأندية المصرية فى البطولة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "من الصعب استكمال بطولة الدوري بهذا الشكل، واتحاد الكرة لم يضع مواعيد المباريات كاملة وهذا يثير الشكوك حول استكمال البطولة بشكل منظم".
 
وأضاف: "سيكون على اتحاد الكرة أن يؤجل مباريات للأهلي والزمالك وبيراميدز بسبب مشاركتهم فى البطولات الأفريقية وهذا سوف يسبب أزمة فى جدول الدوري".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجدي عبد الغني رياضة الدوري المصري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 6 ساعات

بايرن ميونخ يصر على ضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 12 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ؟

منذ ساعة الا ربع

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي عبد الغني يطلق تصريحا مدويا بحق صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

12:00 ص

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

11:14 م

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

10:43 م

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا