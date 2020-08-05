حسام عاشور: تركي آل الشيخ يحب الأهلي أكثر من مسئوليه

أوضح حسام عاشور قائد الأهلي السابق، أن تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، يحب النادي الأهلي كثيرا، ربما أكثر من مسئولين داخل القلعة الحمراء.





وأشار عاشور في تصريحاته عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن هناك حملة ممنهجة تقوم ضده.





وتساءل عاشور، "لا أعلم لماذا هذا الهجوم، فكنت على مدار 16 عاما مثالا للإلتزام، علاقتي بالنادي الأهلي وطيدة وبيتي الدائم ولكن علاقتي انتهت مع مسؤولين داخل النادي".





وتابع: "تركي آل الشيخ قال لي طلباتك أوامر لهذا السبب قمت بتسجيل فيديو لأوجه له الشكر وفي النادي الأهلي ذاته المسؤولين يوجهون الشكر لتركي آل الشيخ عندما يقوم بعمل شئ للنادي فلماذا عندما يخرج حسام عاشور ليوجه الشكر لهذا الشخص يتم الاعتراض على ذلك".





وأتم حديثه: "تركي آل الشيخ من الشخصيات المحترمة والتي تحب النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي".





جدير بالذكر أن حسام عاشور انتهت علاقته بالنادي الأهلي نهائيا، بقرار من مجلس الإدارة خاصة بعدما خرج اللاعب بتصريحات ازعجت مسئولي النادي.



