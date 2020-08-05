حسام عاشور: تركي آل الشيخ يحب الأهلي أكثر من مسئوليه

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:47 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
أمل الحلفاوي
أوضح حسام عاشور قائد الأهلي السابق، أن تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، يحب النادي الأهلي كثيرا، ربما أكثر من مسئولين داخل القلعة الحمراء.

وأشار عاشور في تصريحاته عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن هناك حملة ممنهجة تقوم ضده.

وتساءل عاشور، "لا أعلم لماذا هذا الهجوم، فكنت على مدار 16 عاما مثالا للإلتزام، علاقتي بالنادي الأهلي وطيدة وبيتي الدائم ولكن علاقتي انتهت مع مسؤولين داخل النادي".

وتابع: "تركي آل الشيخ قال لي طلباتك أوامر لهذا السبب قمت بتسجيل فيديو لأوجه له الشكر وفي النادي الأهلي ذاته المسؤولين يوجهون الشكر لتركي آل الشيخ عندما يقوم بعمل شئ للنادي فلماذا عندما يخرج حسام عاشور ليوجه الشكر لهذا الشخص يتم الاعتراض على ذلك".

وأتم حديثه: "تركي آل الشيخ من الشخصيات المحترمة والتي تحب النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي".

جدير بالذكر أن حسام عاشور انتهت علاقته بالنادي الأهلي نهائيا، بقرار من مجلس الإدارة خاصة بعدما خرج اللاعب بتصريحات ازعجت مسئولي النادي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة حسام عاشور تركي ال الشيخ الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 6 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ؟

منذ 39 دقيقة

ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بايرن ميونخ يصر على ضم نجم برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

مجدي عبد الغني يطلق تصريحا مدويا بحق صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 12 ساعة

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

12:00 ص

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

11:14 م

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

10:43 م

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

12:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا