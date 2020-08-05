عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

أعلنت السفارة المصرية لدى لبنان، وفاة مواطن مصري، واختفاء آخر، في الانفجار الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة بيروت.





وقالت السفارة في بيان لها، إن الحادث أسفر عن وفاة أحد المواطنين المصريين، ويدعى "إبراهيم عبد المحسن القفاص"؛ لافتة إلى أن مواطنين مصريين أخطروا السفارة باختفاء مواطن مصري آخر، زميل لهم، والذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار.





وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أشارت السفارة إلى أنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن، بينما تجري حاليا المتابعة مع السلطات اللبنانية؛ للبحث عن المختفي.





وعلى صعيد متصل، أعربت السفارة المصرية عن تضامنها العميق مع الشعب اللبناني الشقيق على أثر الحادث الأليم الذي شهدته العاصمة بيروت، متقدمة بالتعازي لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.





وأكدت السفارة المصرية أنها ستستمر في متابعة تجمعات المصريين في لبنان للاطمئنان على الجميع وتقديم يد العون اللازم لهم.



