عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:44 ص
حادث بيروت
حادث بيروت
الفجر
أعلنت السفارة المصرية لدى لبنان، وفاة مواطن مصري، واختفاء آخر، في الانفجار الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة بيروت.

وقالت السفارة في بيان لها، إن الحادث أسفر عن وفاة أحد المواطنين المصريين، ويدعى "إبراهيم عبد المحسن القفاص"؛ لافتة إلى أن مواطنين مصريين أخطروا السفارة باختفاء مواطن مصري آخر، زميل لهم، والذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أشارت السفارة إلى أنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن، بينما تجري حاليا المتابعة مع السلطات اللبنانية؛ للبحث عن المختفي.

وعلى صعيد متصل، أعربت السفارة المصرية عن تضامنها العميق مع الشعب اللبناني الشقيق على أثر الحادث الأليم الذي شهدته العاصمة بيروت، متقدمة بالتعازي لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت السفارة المصرية أنها ستستمر في متابعة تجمعات المصريين في لبنان للاطمئنان على الجميع وتقديم يد العون اللازم لهم.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، ما أسفر عن إصابة المئات من الجرحى.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأكدت الصحة العالمية أنها تعمل مع الشركاء في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران. 

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