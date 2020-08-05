هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ؟

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:41 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
ريهام عبد المحسن
تحدثت تقارير صحفية فرنسية عن إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل على الرغم من العقد الممتد لرونالدو مع السيدة العجوز حتى عام 2022.

وأفادت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية بأن كريستيانو رونالدو منزعجًا جدًا من آداء يوفنتوس في الموسم الحالي، حيث لم يقدم الفريق الإيطالي كرة قدم جيدة تحت قيادة الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني للفريق عل الرغم من تتويجه بلقب الدوري.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان تمكن من التعامل مع رحيل الدون البرتغالي رونالدو وحقق لقب الدورى الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه مع وصول الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الموعود به في صيف عام 2021 لن يكون هناك مكان لرونالدو في تشكيلة ريال مدريد لذلك سيتعين عليه أن يبحث عن نادي آخر إذا أراد الرحيل عن يوفنتوس.

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