محمد عمارة: دعم الدولة وتنميتها رد أمانة حق الشهداء

قال الدكتور محمد عمارة، مرشح مجلس الشيوخ، إن دعم الدولة والاستمرار في تنميتها يعتبر ردًا لأمانة حق الشهداء.





وكتب "عمارة"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ليس هناك أغلى من الوطن للوقوف إلى جواره، ودعم الدولة والاستمرار في تنميتها هو رد أمانة حق الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وإنكار ذاتهم، حتى تكمل مصر مشوارها نحو القوة والقمة".