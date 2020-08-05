مجدي عبدالغني: الأهلي لن يتأثر فى حال رحيل "كهربا"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:13 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
محمد جمال

أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، أن الأهلي يملك روح الانتصار وهذه ميزة يمتلكها طوال تاريخه، مشددًا على أن لن يكون هناك أزمة فى حالة رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى النصر السعودي.

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي طوال تاريخه لم يقف على أى لاعب، وفى حالة استفادة القلعة الحمراء من بيع كهربا فعليه أن يستغني عنه ويحصل على المقابل المادي الكبير وهناك بدائل موجودة داخل الفريق".
 
وأضاف: "طاهر محمد طاهر من الممكن أن يعوض كهربا ورمضان صبحي فى حالة رحيلهما عن النادي الأهلي، والمدير الفني الأجنبي دوره توفير البديل داخل الفريق".



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