الجيش الليبي: تركيا مستمرة في حشد المرتزقة (فيديو)

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، إن الأتراك مستمرون في تحشيد المرتزقة إلى ليبيا.





وأوضح المحجوب، في تصريحات خاصة لقناة الغد، أن طائرات الاستطلاع المسيرة التركية مستمرة في مراقبة مواقع الجيش في سرت لكن يتم التصدي لها دائما.





وأكمل أن تركيا ستستخدم المرتزقة ورقة للضغط حال عدم الدخول في معركة مباشرة في سرت.





وأضاف أن الجيش الليبي يهتم بالمدنيين حال اندلاع معركة مباشرة مع المرتزقة بالإضافة إلى الاهتمام بسلامة الثروات الليبية النفطية ولكن لن يكترث المرتزقة بحياة الليبيين.





وشدد على أن المجتمع الدولي ينادي بتطبيق مخرجات برلين ومبادرة القاهرة، إلا تركيا وقطر حيث يريدان التصعيد العسكري في ليبيا.





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اندلع حريق، بمحطة الركاب بمطار مصراته الدولي، مساء الإثنين، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.









وقد قررت سلطات المطار، إيقاف تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصراتة الدولي وإلى حين إشعار آخر.





وكانت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات الليبية، أعلنت إيقاف الرحلات الجوية من مطار مصراته واستئنافها من مطار معيتيقة.







