10 آلاف جنيه لكل طالب.. بشرى سارة لأوائل الثانوية العامة

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن ماحققه أوائل الثانوية العامة وحرصهم على النجاح بتفوق كبير فى ظل عام استثنائي يثبت مدى قدرة الشباب المصرى على مواجهة التحديات التى تواجه الوطن، مؤكدا أن شباب مصر هم الأمل والمستقبل.





وطالب النائب، أبناءنا الطلاب باستمرار السير بخطى ثابتة على درب النجاح والتفوق فى حياتهم الجامعية المقبلة، حتى التخرج بتفوق جديد لينضموا إلى منظومة العمل من أجل بناء وتطوير وطننا الحبيب.





وقرر النائب، تقديم مكافأة مالية قدرها عشرة الآف جنيها لكل طالب من أوائل الثانوية العامة هذا العام، تعبيرا عن سعادته بتفوقهم الكبير وتحقيقهم النجاح والتفوق فى ظل عام دراسى استثنائي، بسبب جائحة كورونا.









واضاف أبو العينين ان قراره بتقديم مكافأة مالية لأوائل الثانوية العامة، يمثل تقديرا وإعجابا وإشادة بقدرة وتحدى أبناء مصر المتفوقين، موجها التحية والإشادة بأولياء الأمور وأسر الطلاب التى تحملت العبء الأكبر حتى العبور إلى بر النجاح.





وهنأ أبو العينين، طلبة الثانوية العامة بنجاحهم فى عام استثنائى مر فى ظل أجواء صعبة تسبت فيها جائحة كورونا، وتهديدات بعدم أداء الامتحانات أو تأجيلها.





وقال أبو العينين أن إصرار الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مصلحة ابنائها الطلاب، كان العامل الحاسم فى نجاح الماراثون الامتحانى الذي شهد تدابير وإجراءات وقائية وصحية كان هدفها بالمقام الأول الحفاظ على صحة أبناءنا الطلاب والمعلمين وكافة المشاركين فى الامتحانات، لتبلغ ميزانية الامتحانات هذا العام 1.3 مليار جنيه، بمشاركة وطنية لنصف مليون مصرى من مختلف أجهزة الدولة عملوا بإخلاص وجهد وحرص على توفير كافة سبل الأمان والراحة لطلابنا الأعزاء، لتتحول المحنة إلى منحة تسهم فى تطوير منظومة التعليم المصرى والاتجاه به سريعا إلى فضاء التكنولوجيا والرقمنة.





وتوجه محمد أبو العينين بالتهنئة والتقدير للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ولاعضاء منظومة التعليم فى مصر، مشيدا بنجاجهم في المرور بالعام الدراسى الصعب، لتصبح مصر من الدول القلائل التى استطاعت تحدى الوباء وإكمال العام الدراسى حفاظا على مستقبل وجهود أبناءنا، مشيدا ايضا بالنجاج المبهر فى تنظيم امتحانات الثانوية العامة حتى الوصول بطلابنا إلى بر الأمان، لتنتعش قلوب الآف الأسر المصرية اليوم بفرحة النجاح الكبير، بنسبة نجاح كبيرة بلغت 81% فى الثانوية العامة، لتمثل أعلى نسبة نجاح طوال السنوات الأربع الماضية.





وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم أسماء أوائل الثانوية العامة، وهم:





شعبة علمى علوم





احمد السيد برعى 410 بنى سويف





أحمد عبد الناصر أسيوط 410





أحمد هشام عبد الباسط أسيوط





تسليم أحمد منفلوط أسيوط





جورج يسرى شحاتة منازل أسيوط





جورج إسحاق عوض





رمضان نصحى فهمى الدقهلية





روان أحمد شبرا القاهرة





شهد محمد شديد القليوبية





صلاح الدين موسى كامل البحيرة





مريم محمود أحمد إسماعيل الغربية





ياسمين أسامة رجب سوهاج

















علمى رياضة





عمر محمد عبد السميع القليوبية





عمر وائل يحى القاهرة





أحمد السعيد القعقاع الدقهلية





احمد يسرى النقرتى البحيرة





اشرف احمد أبو عريضة الغربية





أمل ياسر محمد القاهرة





جورج الهامى بشاى القاهرة





سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى المنوفية





عبد العاطى سلطان عيسى رحاب الغربية





كريم محمد سعد النزهة القاهرة





محمد أحمد فوزى محمد محمد الدقهلية





محمد خالد فؤاد عيسوى القليوبية





يحيى محمد فرغلى





الشعبة الأدبية





علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة القليوبية





حبيبة محمود محمد عبدالله القاهرة





ريموندة أيمن عوض الله القاهرة





شاهيناز أحمد عبد الله القليوبية





إسماعيل أيمن أسيوط





ألاء حمدى عبد المطلب القاهرة





اية تامر شوقى إبراهيم القاهرة





جومانا محمد الزغبى القاهرة





رغدة محمد بيومى الإسكندرية





ريهام عماد محمد حسن الشرقية





سهيلة أحمد حسانين القاهرة





عمر صلاح الدين القاهرة





ندا يوسف السيد الإسماعيلية





مدارس المكفوفين





سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر الجيزة





مدارس الدمج التعليمى





الزهراء عبدالله احمد عبدالله سوهاج





مدارس المتفوقين



