10 آلاف جنيه لكل طالب.. بشرى سارة لأوائل الثانوية العامة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:02 ص
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن ماحققه أوائل الثانوية العامة وحرصهم على النجاح بتفوق كبير فى ظل عام استثنائي يثبت مدى قدرة الشباب المصرى على مواجهة التحديات التى تواجه الوطن، مؤكدا أن شباب مصر هم الأمل والمستقبل.

وطالب النائب، أبناءنا الطلاب باستمرار السير بخطى ثابتة على درب النجاح والتفوق فى حياتهم الجامعية المقبلة، حتى التخرج بتفوق جديد لينضموا إلى منظومة العمل من أجل بناء وتطوير وطننا الحبيب.

وقرر النائب، تقديم مكافأة مالية قدرها عشرة الآف جنيها لكل طالب من أوائل الثانوية العامة هذا العام، تعبيرا عن سعادته بتفوقهم الكبير وتحقيقهم النجاح والتفوق فى ظل عام دراسى استثنائي، بسبب جائحة كورونا.


واضاف أبو العينين ان قراره بتقديم مكافأة مالية لأوائل الثانوية العامة، يمثل تقديرا وإعجابا وإشادة بقدرة وتحدى أبناء مصر المتفوقين، موجها التحية والإشادة بأولياء الأمور وأسر الطلاب التى تحملت العبء الأكبر حتى العبور إلى بر النجاح.

وهنأ أبو العينين، طلبة الثانوية العامة بنجاحهم فى عام استثنائى مر فى ظل أجواء صعبة تسبت فيها جائحة كورونا، وتهديدات بعدم أداء الامتحانات أو تأجيلها.

وقال أبو العينين أن إصرار الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مصلحة ابنائها الطلاب، كان العامل الحاسم فى نجاح الماراثون الامتحانى الذي شهد تدابير وإجراءات وقائية وصحية كان هدفها بالمقام الأول الحفاظ على صحة أبناءنا الطلاب والمعلمين وكافة المشاركين فى الامتحانات، لتبلغ ميزانية الامتحانات هذا العام 1.3 مليار جنيه، بمشاركة وطنية لنصف مليون مصرى من مختلف أجهزة الدولة عملوا بإخلاص وجهد وحرص على توفير كافة سبل الأمان والراحة لطلابنا الأعزاء، لتتحول المحنة إلى منحة تسهم فى تطوير منظومة التعليم المصرى والاتجاه به سريعا إلى فضاء التكنولوجيا والرقمنة.

وتوجه محمد أبو العينين بالتهنئة والتقدير للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ولاعضاء منظومة التعليم فى مصر، مشيدا بنجاجهم في المرور بالعام الدراسى الصعب، لتصبح مصر من الدول القلائل التى استطاعت تحدى الوباء وإكمال العام الدراسى حفاظا على مستقبل وجهود أبناءنا، مشيدا ايضا بالنجاج المبهر فى تنظيم امتحانات الثانوية العامة حتى الوصول بطلابنا إلى بر الأمان، لتنتعش قلوب الآف الأسر المصرية اليوم بفرحة النجاح الكبير، بنسبة نجاح كبيرة بلغت 81% فى الثانوية العامة، لتمثل أعلى نسبة نجاح طوال السنوات الأربع الماضية.

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم أسماء أوائل الثانوية العامة، وهم:

شعبة علمى علوم

احمد السيد برعى 410 بنى سويف

أحمد عبد الناصر أسيوط 410

أحمد هشام عبد الباسط أسيوط

تسليم أحمد منفلوط أسيوط

جورج يسرى شحاتة منازل أسيوط

جورج إسحاق عوض

رمضان نصحى فهمى الدقهلية

روان أحمد شبرا القاهرة

شهد محمد شديد القليوبية

صلاح الدين موسى كامل البحيرة

مريم محمود أحمد إسماعيل الغربية

ياسمين أسامة رجب سوهاج




علمى رياضة

عمر محمد عبد السميع القليوبية

عمر وائل يحى القاهرة

أحمد السعيد القعقاع الدقهلية

احمد يسرى النقرتى البحيرة

اشرف احمد أبو عريضة الغربية

أمل ياسر محمد القاهرة

جورج الهامى بشاى القاهرة

سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى المنوفية

عبد العاطى سلطان عيسى رحاب الغربية

كريم محمد سعد النزهة القاهرة

محمد أحمد فوزى محمد محمد الدقهلية

محمد خالد فؤاد عيسوى القليوبية

يحيى محمد فرغلى

الشعبة الأدبية

علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة القليوبية

حبيبة محمود محمد عبدالله القاهرة

ريموندة أيمن عوض الله القاهرة

شاهيناز أحمد عبد الله القليوبية

إسماعيل أيمن أسيوط

ألاء حمدى عبد المطلب القاهرة

اية تامر شوقى إبراهيم القاهرة

جومانا محمد الزغبى القاهرة

رغدة محمد بيومى الإسكندرية

ريهام عماد محمد حسن الشرقية

سهيلة أحمد حسانين القاهرة

عمر صلاح الدين القاهرة

ندا يوسف السيد الإسماعيلية

مدارس المكفوفين

سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر الجيزة

مدارس الدمج التعليمى

الزهراء عبدالله احمد عبدالله سوهاج

مدارس المتفوقين

محمد يسرى عبداالله الصادق برج العرب الإسكندرية

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