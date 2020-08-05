بهذه الكلمات.. عمرو وهبة يعلق على انفجار بيروت الضخم

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حرص الفنان عمرو وهبة، على مواساة الشعب اللبناني لما حدث مساء أمس، من انفجار ضخم داخل العاصمة اللبنانية بيروت والذي نجم عنه عدد كبير من الشهداء والمصابين.





وشارك عمرو وهبة، جمهوره بصورة للعلم اللبناني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "مفيش عربي عامة ولا مصري خاصة مش بيحب لبنان واللبنانيين ربنا يحفظهم ويحفظ بلدهم".





وأثار الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية مساء أمس، حالة من الغضب والحزن الشديد، عبر منصات السوشيال ميديا لما نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، كما تفاعل عدد كبير من نجوم العالم العربي مع الحادث الأليم مطالبين جمهورهم بتكثيف الدعاء للبنان.