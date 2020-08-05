حسام عاشور يفجرها: حاولت التواصل مع الخطيب لكنه لم يرد

أوضح حسام عاشور قائد الأهلي السابق، الذي انتهى عقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، بعدما رفض مسئولي الأحمر تجديد عقده، أن ناديه امتنع عن إبرام عقد ثلاثي لتنظيم مباراة اعتزاله.





وكان مقرر إقامة مباراة الاعتزال بين الأهلي وألميريا الإسباني، بعدما عرض عليه الأحمر أن يعتزل كرة القدم نهائيا مقابل بعض الامتيازات منها انعقاد اللقاء، وهو ما تراجع عنه النادي بعد خروج عاشور بتصريحات أزعجت الإدارة.





وأشار عاشور في تصريحات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام، إلى أن المستشار تركي آل الشيخ وافق على الاكتفاء بورقة موافقة من النادي الأهلي وليس عقد ثلاثي.





وأكد نجم الأهلي السابق، "جمال جبر مدير المركز الإعلامي طالب بتعديل الفيديو الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي 5 مرات، بتكليف من مجلس الإدارة".





وتابع، "طلبت إرسال صيغة خطاب اعتزالي وبعد مماطلة طويلة، حاولت التواصل مع الكابتن محمود الخطيب عبر الهاتف لكنه لم يرد على اتصالاتي".





وواصل: " بعد هذه المحاولات، أجريت اتصالا مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وخلاله أكد لي مرض حفيد الكابتن محمود الخطيب، وطلبوا مني الحضور لمقر النادي وتصوير الفيديو ومن خلفنا شعار النادي الأهلي ".

واستكمل، " بعد أن انتهيت من تصوير الفيديو لمدة ثلاث ساعات، كان من الصعب التوجه لتصوير فيديو آخر باليوم التالي بمقر النادي".





وأضاف، "كان واجب عليا أشكر المستشار تركي آل شيخ، الذي قال لي طلباتك أوامر، ولكني تعرضت لحملة هجوم كبيرة، لا أجد مبررا لها".





واختتم،" بعدما قضيت 16 عاما بين جدران الأهلي، لم أتسبب في مشكلة داخل النادي، ليس من المنطقي عند الرحيل أفتعل أزمة، وليس من المنطقي أن يقول كابتن سيد عبد الحفيظ علاقة حسام عاشور مع الأهلي انتهتـ علاقتي ستظل مستمرة مع جماهير القلعة الحمراء".



