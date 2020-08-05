بعد تكريمها من رئيس الجمهورية.. هديل ماجد تطرح "واثقة"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
طرحت المطربة هديل ماجد، فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي حملت عنوان "واثقة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، بمجهودها الذاتي.

وحظي الكليب بتفاعل كبير من الجمهور وانهالت على "هديل"، التعليقات من محبيها الذين أشادوا بجمال العمل وتميزه مؤكدين أنهم فخورين بها.

وتعتبر هديل ماجد، مطربة تمتاز بصوت رائع وهي من ذوى الهمم وقامت من قبل بالغناء في مؤتمر الشباب أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت هديل، قد أوضحت من قبل في تصريحات صحفية لها إنها قامت بتسمية أغنيتها الجديدة باسم "واثقة" لأن الرئيس السيسي أعطاها دفعة كبرة جدا مشيرة إلى أن والدتها هي سبب نجاحها.

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