الدرجة الثانية غاضبة من تجاهل اللجنة الخماسية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:48 ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
الفجر الرياضي
أبدت أندية دوري القسم الثاني غصبها بسبب الإهمال الشديد الذي وجدوه من اللجنة الخماسية على صعيد المسحات الطبية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا.

وأعلن اتحاد الكرة استئناف مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعاته الثلاثة  بداية من يوم ٢٠ سبتمبر المقبل، على أن تخضع الأندية للمسحات بداية من يوم 4 أغسطس الجاري على نفقة الجبلاية استعداد للعودة للتدريبات.

وأعربت الأندية عن أسفها لتجاهل  اللجنة الخماسية لها حيث لم ترسل اللجنة خطابات للأندية بشأن المسحات مع عدم الرد على اتصالات تلك الأندية للرد على استفساراتهم بشأن تأخر المسحات.

وتسبب تجاهل اللجنة الخماسية للأندية في تأخر عودة الأندية للتدريبات مما يؤثر  على شكل الإعداد استعدادا لاستئناف الدوري.

وحاولت الأندية التواصل مع اللجنة الخماسية لمعرفة أسباب تأخر تحديد مواعيد المسحات الطبية لكن لم تجد رد مناسب من اللجنة لتضطر إلى إجراء المسحات على نفقتها الخاصة. 

 ويأتي في مقدمة الأندية الغاضبة من الجبلاية دمنهور وشبان قنا وغزل المحلة وبلدية المحلة حيث ترى تلك الأندية أن اللجنة تتعمد تجاهلها  في حين تجرى كل ٥ أيام مسحات لأندية الدوري الممتاز على نفقة الجبلاية.



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