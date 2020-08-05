مجدي عبد الغني يطلق تصريحا مدويا بحق صالح جمعة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:43 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد جمال

عاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي للتدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية بعد غياب طويل.

وأكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والنادي الأهلي السابق، أن صالح جمعة لاعب على المستوي الفني جيد للغاية ولكن من الأفضل رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة أصبح سراب داخل النادي الأهلي، وعلى المسؤولين تركه يرحل فهو أصبح غير متواجد على الإطلاق فى حسابات المدير الفني خلال الفترة الحالية والقادمة".
 
وأضاف: "على مسؤولي الأهلي أن لا يبحثوا عن سراب، اللاعب خارج حسابات فايلر ولن يشارك فى أى مباراة، والدليل المباريات الودية".



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