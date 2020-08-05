عاجل.. الأمم المتحدة: ندعم لبنان في الأوقات الصعبة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:30 ص
حادث بيروت
حادث بيروت
الفجر
أكدت الأمم المتحدة، التزامها بدعم لبنان في هذه الأوقات الصعبة، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن تعازيه للشعب اللبناني، في ضحايا الانفجار الذي وقع في بيروت.

هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.
وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، ما أسفر عن إصابة المئات من الجرحى.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأكدت الصحة العالمية أنها تعمل مع الشركاء في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران. 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم. 

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستودع مفرقعات مرفا بيروت حادث بيروت بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ ساعة و نصف

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ ساعتين

بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم برشلونة يكشف مفاجأة عن نظام دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية

منذ 40 دقيقة

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 11 ساعة

ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

حسام عاشور: تركي آل الشيخ إذا وعد بشيء ينفذه.. وطريقة رحيلي عن الأهلي غير مرضية

منذ أقل من نصف ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

منذ ساعة

الأهلي يفقد نجم الفريق في 4 مباريات.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 46 دقيقة

كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش اللبناني يدفع بتعزيرات عقب انفجار هائل بالعاصمة بيروت

عاجل.. وفاة أمين عام حزب الكتائب اللبنانية جراء انفجار بيروت

الفوضى تضرب المستشفيات اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت

عن انفجار بيروت.. محمد بن زايد: اللهم احفظ لبنان وشعبه من كل مكروه

تركيا تعرض تقديم المساعدة للبنان لإزالة آثار الانفجار في مرفأ بيروت

سفارة الكويت في لبنان تهيب برعاياها الالتزام بمقار سكنهم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

10:43 م

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

11:14 م

بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

11:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا