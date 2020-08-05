أستون فيلا يحسم ملف رحيل تريزيجيه

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:24 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
علي ماهر حلمي
حسم نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه ملف رحيل الأخير الذي لديه العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحيفة إنجليزية أن استون فيلا سيرفض أي عروض مقدمة للاعب الدولي المصري خلال هذا الصيف أو أى لاعب آخر بالفريق باستثناء جاك جريليش الذي دخل اهتمامات نادى مانسشتر سيتي واليونايتد بالإضافة إلي أرسنال.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية والتركية قد ذكرت منذ عدة أسابيع رغبة أندية جالتا سراي و بيشكتاش و فنربخشة فى ضم محمود حسن تريزيجيه هذا الصيف لكن بعد بقاء استون فيلا بالبريميرليج أغلق كل هذا.

وكان تريزيجيه قد تألق بقوة فى الجولات الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " مع استون فيلا حيث قاد فريقه للبقاء رسميا بعد احتلال المركز السابع عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.



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