حسام عاشور: تركي آل الشيخ إذا وعد بشيء ينفذه.. وطريقة رحيلي عن الأهلي غير مرضية

علق حسام عاشور متوسط ميدان النادي الأهلي، على طريقة خروجه من جدران القلعة الحمراء، بعد الأحداث التي مر بها خلال الفترة الماضية، واعلان لجنة التخطيط بالنادي إلغاء كافة الامتيازات التي وضعتها ادارة النادي للاعب.





وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس" في الساعات الأولى من صباح اليوم: "عقدت جلسة مع سيد عبدالحفيظ، وابلغني يقدرتي على التجديد واللعب لمدة موسمين آخريين، من أجل تحقيق رقم قياسي جديد في عدد البطولات مع النادي الأهلي.





وأضاف، " فوجئت بقرار لجنة التخطيط بابعادي عن النادي، امتثلت للقرار من أجل الخروج من النادي الأهلي بطريقة مرضية، وابلغني جمال جبر بتنظيم المستشار تركي آل الشيخ لمباراة اعتزال تليق بي خلال الفترة المقبلة".





وواصل، "تواصلت مع المستشار تركي آل الشيخ، وابلغني بأنه سينظم لي مباراة لم تحدث للاعب في العالم، وتواصلت بعد ذلك مع أحد المقربين من المستشار تركي آل الشيخ وابلغني بأن "طالبتي اومر".





واستكمل، " المستشار تركي آل الشيخ إذا وعد بشيء فسينفذه بكل تأكيد، والدليل ماحدث مع حسام عاشور بعد الرحيل عن النادي الأهلي".



