حسام عاشور: تركي آل الشيخ إذا وعد بشيء ينفذه.. وطريقة رحيلي عن الأهلي غير مرضية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:21 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
أمل الحلفاوي
علق حسام عاشور متوسط ميدان النادي الأهلي، على طريقة خروجه من جدران القلعة الحمراء، بعد الأحداث التي مر بها خلال الفترة الماضية، واعلان لجنة التخطيط بالنادي إلغاء كافة الامتيازات التي وضعتها ادارة النادي للاعب.

وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس" في الساعات الأولى من صباح اليوم: "عقدت جلسة مع سيد عبدالحفيظ، وابلغني يقدرتي على التجديد واللعب لمدة موسمين آخريين، من أجل تحقيق رقم قياسي جديد في عدد البطولات مع النادي الأهلي.

وأضاف، " فوجئت بقرار لجنة التخطيط بابعادي عن النادي، امتثلت للقرار من أجل الخروج من النادي الأهلي بطريقة مرضية، وابلغني جمال جبر بتنظيم المستشار تركي آل الشيخ لمباراة اعتزال تليق بي خلال الفترة المقبلة".

وواصل، "تواصلت مع المستشار تركي آل الشيخ، وابلغني بأنه سينظم لي مباراة لم تحدث للاعب في العالم، وتواصلت بعد ذلك مع أحد المقربين من المستشار تركي آل الشيخ وابلغني بأن "طالبتي اومر".

واستكمل، " المستشار تركي آل الشيخ إذا وعد بشيء فسينفذه بكل تأكيد، والدليل ماحدث مع حسام عاشور بعد الرحيل عن النادي الأهلي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة حسام عاشور تركي ال الشيخ الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

منذ ساعة و 21 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

منذ ساعة و 6 دقيقة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 15 ساعة

نجم برشلونة يكشف مفاجأة عن نظام دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ أقل من ساعتين

ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 11 ساعة

حسام عاشور: تركي آل الشيخ إذا وعد بشيء ينفذه.. وطريقة رحيلي عن الأهلي غير مرضية

منذ نصف ساعة

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق في 4 مباريات.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

10:43 م

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

11:14 م

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا