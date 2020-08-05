مبادرة تضامن مع أسرة"عظيما" شهيد الرياضة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
دشن محمود ابراهيم المدير الفني لفريق نادي قنا الحالي ونادي الجونة والنصر للتعدين السابق، مبادرة خيرية للوقوف بجانب أسرة الشهيد مصطفى عبد العظيم "عظيما" الظهير الأيسر لفريق بني سويف السابق ونادي النصر للتعدين الحالي.

وقال إبراهيم في تصريح لـ "الفجر الرياضى" إن المبادرة تهدف لمطالبة أندية بني سويف والجونة والتعدين للوقوف بجانب أسرة اللاعب، بتحديد مرتب شهري لمساعدة الأسرة على مصاريف الحيا، لاسيما وانه لايوجد مصدر رزق لهم.

وأضاف ابراهيم ان فكرة المبادرة اعلنت عنها لعدد كبير من الرياضيين والجميع على استعداد لمساعدة الأسرة ولكن لابد من تحديد مرتب شهري لأسرة الشهيد، لأنني على علم بظروف اللاعب وأسرته.

وتوفى اليوم الثلاثاء مصطفى محمد عبد العظيم، لاعب بنى سويف السابق، وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر للتعدين.

ولفظ اللاعب أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه للغرق فى البحر اليوسفى ببنى سويف، حيث كان اللاعب من الأعمدة الأساسية لفريق النصر للتعدين خلال المواسم الثلاثة الماضية، وكان يمتاز بحسن الخلق.

وسبق ل"عظيما" اللعب للعديدمن أندية القسم الثاني، والتي بدأها بالانضمام لمغاغة، ثم بني سويف، ثم الانتقال للجنة عن طريق محمود ابراهيم مدرب الفريق في ذلك الوقت، والذي اصطحبه معه لنادي النصر للتعدين، الذي استمر معه حتى وافته المنية.

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ ساعة و 16 دقيقة

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي عبد الغني يطلق تصريحا مدويا بحق صالح جمعة

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة

ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عرض أمريكي لضم عاشور وشيكابالا

منذ نصف ساعة

بايرن ميونخ يصر على ضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ؟

منذ 35 دقيقة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

12:00 ص

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

11:14 م

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

10:43 م

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

12:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا