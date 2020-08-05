أبرز تصريحات مسؤولي لافيينا الرياضي بعد تشكيل الجهاز الفني الجديد



وخلال المؤتمر الصحفى أكد محمود الآسيوطى رئيس النادى على عمله على تكرار تجربة الآسيوطى سبورت بشكل مختلف بجانب السعى لتحقيق الصعود للدورى الممتاز بموسم 2023/2024 مع الحرص على تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية .



وأكد رئيس نادى لافيينا خلال اللقاء على أن الكرة المصرية كانت تعانى من فقدان التخطيط بالفترة الماضية وهو الأمر الذى دفعه للخروج من الاستثمار الرياضى باحدى الفترات ولكن الظروف تغيرت للأفضل بجانب توافر البنية التحتية والمنشأت الرياضية



وأشار الآسيوطى مالك الآسيوطى سبورت / بيراميدز السابق على أن الكرة المصرية مازالت تعانى من جزئية عدم احترام الصيغة التعاقدية بين اللاعب والنادى .



وتمنى الآسيوطى تكرار تجربة محمد صلاح الناجحة مؤكدا على أن مصر بها العديد من المواهب الكروية التى تحتاج للرعاية والاكتشاف .



ووضح محمود الآسيوطى سر تسمية ناديه الجديد لافيينا بهذا الاسم معربا عن أن اختيار الاسم جاء تقديرا وعرفان بمدينة لافيينا بأوربا وهو ما حرص عليه أثناء انشاء نادى الآسيوطى سبورت بالفترة السابقة وجعل اسم محافظة أسيوط مقترن باسم النادى .



ووعد رئيس نادى لافيينا بظهور التأثير الإيجابي النادى خلال الفترة القادمة مجتمعيا كأحد أهم الأدوار التى يسعى لتنفيذها بجانب إقامة معسكرات معايشة وتدريبات لعناصر اللعبة ببنى سويف والفيوم ومصر .



فيما أكد وائل حبيب المدير الرياضى لنادى لافيينا على سعادته بالعمل مجددا بتلك المنظومة بشكلها الجديد واعدا بتقديم الأفضل خلال الفترة القادمة واكتشاف العديد من المواهب بالكرة المصرية .



كما حرص المدير الرياضى لنادى لافيينا على التأكيد على أن اختيار المدربين والإداريين والعاملين بنادى لافيينا جاء من خلال الدراية بامكانياتهم وحرصهم على التطوير .



فيما قال سيف الآسيوطى عضو مجلس الإدارة : أن التخطيط وتحديد الاختصاصات والصلاحيات وعدم التدخل فى العمل اهم ما يميز المنظومة.



وأعرب عصام عيد المدير الفنى للفريق الاول عن سعادته بقة مسوؤلى النادى بتوليه المنصب ومنحه الفرصة للعمل على رأس الجهاز الفنى وعمله خلال الفترة القادمة على بناء فريق يصل للدورى الممتاز وبناء فريق ذو معدل اعمار سنية مناسبة .



وخلال المؤتمر تم الإعلان عن تشكيل الجهاز الفنى للفريق الاول والمكون من :



وائل حبيب بمنصب المدير الرياضى .

عصام عيد المدير الفنى .

عبدالله امين مدرب عام .

يوسف عمر مدرب .

نبيل شعبان مدربا لحراس المرمى .

حسام جابر وحاتم الشرقاوى جهاز طبي .

حامد موسي مدير ادارى .

احمد سامح ادارى .

سامح الفيوم مدير المركز الاعلامى .

احمد ويجا مصور .

أقام مسؤولو مجلس إدارة نادى لافيينا الرياضى برئاسة محمود الآسيوطى مؤتمرا صحفيا وإعلاميا وذلك للإعلان عن تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول وتوضيح العديد من الروؤى والتطلعات التى يعكف مسوؤلى لافيينا الرياضى على تحقيقها .المؤتمر الصحفى الذى جاء بحضور محمود الآسيوطى رئيس مجلس إدارة لافيينا الرياضى وسيف الآسيوطى عضو مجلس الإدارة ووائل حبيب المدير الرياضى وسامح الفيومى مدير المركز الاعلامى والعديد من أعضاء مجلس الإدارة ووسائل الإعلام بجانب مدربي لافيينا بكافة المراحل السنية .