أيمن حفني يوضح السبب الحقيقي وراء فسخ عقده مع المقاولون

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:18 ص
ايمن حفني
ايمن حفني
أمل الحلفاوي
أوضح أيمن حفني لاعب الزمالك السابق، السبب الحقيقي وراء فسخ عقده مع المقاولون العرب، والتي اتخذته إدارة النادي منذ عدة أيام.

وأشار إلى أنه قام بالخضوع لإجراء المسحة الثانية مع ذئاب الجبل، كما شارك في ثلاث تدريبات، ولكنه غاب عن التدريب الرابع لظروف خاصة، ليفاجأ بأحد إداريي الفريق يبلغه بأن الكابتن عماد النحاس مدرب الفريق، يقول له، "شكرا والإعارة انتهت".

وواصل حفني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، " قمت بالاتصال بالكابتن جمال عمر مدرب عام المقاصة السابق، لقوة علاقته مع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون، للتوسط بالأمر".

وتابع، "أبلغني الكابتن جمال عمر، بأن النحاس أكد له أن قرار فسخ العقد نهائيا وتم تحويلي أيضا للشؤون القانونية".

واردف، " أخطرت الشئون القانونية في النادي بغيابي عن المسحة الأولى لظروف خاصة وتواجدت بالمسحة الثانية".

واختتم، "محامي نادي المقاولون العرب قال لي هذا الكلام لم يحدث مع ناشئ صغير فهل من المنطقي فسخ تعاقدك لغيابك عن تدريب واحد فأكدت له أن هذا ما حدث فعلا".



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