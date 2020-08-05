محللون سياسيون يكشفون المتورطون في انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:19 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أية سويد
هزة هائلة تعرضت لها لبنان أمس الثلاثاء، بعد الانفجار الذي وقع عصر اليوم في مرفأ بيروت، ليمثل يوما فارقا في تاريخ لبنان لما سببه من دمار وخراب.

وكشف المحلل السياسي اللبناني، فادي عكوم، عن مدى الدمار الذي لحق لبنان جراد الانفجار، موضحا أن نصف بيروت قد طالها الدمار بسبب هذا الانفجار وهناك سماع دوي انفجارين.

وأكد عكوم، في تصريح خاص إلي "الفجر"، أن الانفجار الذي حدث ليس مجرد ألعاب نارية أو مفرقعات ولكنه مواد شديدة الإنفجار لأن الدمار والتصدع في الأبنية طالت مسافة 15 كيلومتر من موقع الانفجار.

ووجه المحلل السياسي اللبناني التهم لإسرائيل، مشيرا إلي أن الانفجار قد يكون استهداف إسرائيلي لمستودع أسلحة في منطقة القاعدة الحربية بمخبأ بيروت وهو مستودع لحزب الله تم استهدافه، وذلك في وقت قال فيه الإعلام الإسرائيلي إنه سيتم استهداف أهداف تابعة لحزب الله، وألمح في أكثر من مرة إلى تدمير البنية التحتية للبنان.

وذكر أن التقارير أفادت بوقوع انفجارين منفصلين في العاصمة اللبنانية بيروت وليس انفجارا واحدا، ملمحا إلى أن الانفجار قد يكون جراء استهداف إسرائيلي لمستودع أسلحة لحزب الله في منطقة القاعدة البحرية الملاصقة لعنبر رقم 12 في مرفأ بيروت.

وقال في تصريح خاص: "كل الاحتمالات واردة بانتظار نتائج التحقيق ولكن السؤال الرئيسي هو "ما هو سبب وجود هذه المواد في هنغارات المرفأ؟"، علما أن تكاليف ما يسمى الأرضية أي كلفة حفظ المواد كبيرة بشكل كبير، لننتظر ردود الفعل على قرار المحكمة الدولية ودون شك هناك تخوف كبير لدى القيادات من ردود الفعل على قرار المحكمة الدولية. 

وفي هذا الإطار كانت الزيارة التي قام بها قائد الجيش إلى الرئيس سعد الحريري بعد ظهر اليوم، والأسئلة التي طرحت فور سماع صوت الانفجار، كان السؤال في الأوساط الصحفية والسياسية أين سعد الحريري؟ وللحقيقة كان ارتياحا كبيرا عند ظهور الحريري على إحدى الشاشات".

أخبار تهمك

ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

منذ ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ ساعتين

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 9 ساعات

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

منذ ساعة و 17 دقيقة

حسام عاشور: تركي آل الشيخ إذا وعد بشيء ينفذه.. وطريقة رحيلي عن الأهلي غير مرضية

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يفقد نجم الفريق في 4 مباريات.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يكشف مفاجأة عن نظام دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

10:43 م

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

11:14 م

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا