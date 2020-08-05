الإنتاج الحربي: طلبنا تأجيل مباراتين.. وظهور 13 حالة سلبية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:16 ص
خالد مهدي
خالد مهدي
محمد جمال
أكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن هناك ارتياح داخل الجهاز الفني للفريق بعد قرار تأجيل مواجهة نادي مصر، المقرر لها يوم السبت المقبل.

وقال مهدي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "العينة ظهرت اليوم 13 حالة سلبية من إجمالي 18، وأوجه الشكر لمسؤولي اتحاد الكرة بعد تأجيل مواجهة نادي مصر، ونسعي لخوض أى مباراة ودية خلال الفترة المقبلة".
 
وأضاف: "المباريات أساس لياقة اللاعبين ونسعي بقوة لخوض ولو مباراة ودية واحدة، وطلبنا تأجيل مباراتين فى الدوري لعدم خوضنا مباريات ودية".

وتعود بطولة الدوري المصري الممتاز بعد غياب دام لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا بمواجهة قوية يوم الخميس بين الزمالك والمصري.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة خالد مهدي الانتاج الحربي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق في 4 مباريات.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 49 دقيقة

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 11 ساعة

نجم برشلونة يكشف مفاجأة عن نظام دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية

منذ 43 دقيقة

حسام عاشور: تركي آل الشيخ إذا وعد بشيء ينفذه.. وطريقة رحيلي عن الأهلي غير مرضية

منذ نصف ساعة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

منذ ساعة

بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 4 ساعات

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

منذ ساعة و 20 دقيقة

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

10:43 م

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

11:14 م

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا