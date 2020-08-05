الإنتاج الحربي: طلبنا تأجيل مباراتين.. وظهور 13 حالة سلبية

أكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن هناك ارتياح داخل الجهاز الفني للفريق بعد قرار تأجيل مواجهة نادي مصر، المقرر لها يوم السبت المقبل.





وقال مهدي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "العينة ظهرت اليوم 13 حالة سلبية من إجمالي 18، وأوجه الشكر لمسؤولي اتحاد الكرة بعد تأجيل مواجهة نادي مصر، ونسعي لخوض أى مباراة ودية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "المباريات أساس لياقة اللاعبين ونسعي بقوة لخوض ولو مباراة ودية واحدة، وطلبنا تأجيل مباراتين فى الدوري لعدم خوضنا مباريات ودية".





وتعود بطولة الدوري المصري الممتاز بعد غياب دام لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا بمواجهة قوية يوم الخميس بين الزمالك والمصري.











