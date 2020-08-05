ترامب تعليقا على أحداث بيروت: هجوم مروع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما حدث في بيروت هجوم مروع.





وأضاف "ترامب"، أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن دعمه للبنان بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.





وقال جونسون في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "صور ومقاطع فيديو بيروت مروعة.. كل أفكاري وصلواتي مع الذين سقطوا في هذا الحادث المروع".





وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أن المملكة المتحدة على استعداد لتقديم الدعم للشعب اللبناني بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك لأولئك البريطانيين المتضررين.









وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.