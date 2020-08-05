الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الأربعاء ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- وفجرت هيئة الأرصاد مفاجأة، حيث يتوقع سقوط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية بنسبة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

- نشاط رياح على مناطق متفرقة من شمال وجنوب سيناء.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمي 32 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمي 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمي 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمي 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 44 درجة والصغرى 29 درجة، وسانت كاترين العظمي 33 درجة والصغرى 24 درجة.





قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرص لسقوط أمطار رعدية من خفيفة إلى غزيرة على بعض مناطق أقصى الجنوب مثل مناطق حلايب وشلاتين، وأبو رماد خلال الأيام المقبلة.





وأشارت "إيمان شاكر"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الثلاثاء، إلى أن هناك بعض الأتربة المثارة تؤثر على مدينة أبو سمبل، وسيصل تأثيرها إلى محافظة أسوان، منوها بأن مناطق الوجه البحري لا تتأثر نهائيا بهذه الأمطار، حيث تأتي من السودان والتي تشهد فيضانات عارمة حاليا.



