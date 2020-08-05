نجم برشلونة يكشف مفاجأة عن نظام دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:07 ص
دي يونج
دي يونج
وكالات

كشف فرينكي دي يونج لاعب برشلونة أن إقامة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا من مباراة واحدة يخدم الأندية الصغير فقط.

وجاء ذلك في لقاء مع تلفزيون النادي، وأشار دي يونغ خلاله إلى أنه رغم هذه الصعوبة، لكن "هناك فرصة كبيرة" للفوز بالنسخة الحالية للبطولة.

وقال: "هذه الصيغة الجديدة تمثل تغييراً، الأمر صعب للأندية الكبرى، لأنه من قبل كان لديك فرصتين (في الأدوار الإقصائية)، ولكن الآن مباراة واحدة يمكن أن تفاجئك".

وفي جميع الأحوال، أشار دي يونغ إلى أن "تصمم المسابقة متكافئ للجميع".

وأشار إلى أن كل الفرق التي تأهلت للأدوار النهائيات من الفرق الكبرى ولكن الجانب الذي يضم البرسا (بايرن وريال مدريد والسيتي)، "أصعب" من الآخر".

وقال "لدي أحاسيس جيدة ودائماً ما أكون متحفزاً في التشامبيونز".

وحول إقامة المباريات دون جمهور، أشار إلى أن الأمر "غريب بعض الشيء"، ولكن "التشامبيونز مرئية بشكل أكبر، لأن هناك أجواء شائكة" حولها.

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