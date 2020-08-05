بعد انفجار مرفأ لبنان.. إعلامي لبناني لـ المسئولين: "تفو عليكن"

وجه المذيع اللبناني، مارسيل غانم، مقدم برنامج "صار الوقت" المذاع عبر فضائية "mtv" اللبنانية، مساء الثلاثاء، رسالة إلى المسئولين في دولة لبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت.









وقال مخاطبا المسئولين في لبنان، "أنتم لم تبنوا دولة.. أنتم بنيتم مزرعة، كلكم استقيلو من رئيس الجمهورية، إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس والوزراء"، مضيفا: "لا يحق لكم أن تتكلموا، ولا أن تتحدثوا.. اسكتوا، اعتقدنا أن العدو الإسرائيلي هو لذي يضرب لبنان فوجدنا أن السبب أسوء من العدو، فأنتم المهملون والمفسدون، وأنتم العار".





وأضاف أن الإهمال هو من قتل الناس اليوم، متابعا: "دولة بأكملها لا تعرف ماذا حدث، فهى دولة فاشلة وغبية وحقيرة"، مؤكدا أن ما حدث اليوم في لبنان يستدعي استقالة دولة بأكملها من دون أي تردد من كبيرها لصغيرها، مستطردا: "تفو عليكن".



