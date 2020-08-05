بعد انفجار مرفأ لبنان.. إعلامي لبناني لـ المسئولين: "تفو عليكن"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:35 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
وجه المذيع اللبناني، مارسيل غانم، مقدم برنامج "صار الوقت" المذاع عبر فضائية "mtv" اللبنانية، مساء الثلاثاء، رسالة إلى المسئولين في دولة لبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت.


وقال مخاطبا المسئولين في لبنان، "أنتم لم تبنوا دولة.. أنتم بنيتم مزرعة، كلكم استقيلو من رئيس الجمهورية، إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس والوزراء"، مضيفا: "لا يحق لكم أن تتكلموا، ولا أن تتحدثوا.. اسكتوا، اعتقدنا أن العدو الإسرائيلي هو لذي يضرب لبنان فوجدنا أن السبب أسوء من العدو، فأنتم المهملون والمفسدون، وأنتم العار".

وأضاف أن الإهمال هو من قتل الناس اليوم، متابعا: "دولة بأكملها لا تعرف ماذا حدث، فهى دولة فاشلة وغبية وحقيرة"، مؤكدا أن ما حدث اليوم في لبنان يستدعي استقالة دولة بأكملها من دون أي تردد من كبيرها لصغيرها، مستطردا: "تفو عليكن".

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، ما أسفر عن إصابة المئات من الجرحى.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأكدت الصحة العالمية أنها تعمل مع الشركاء في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران. 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم. 

ويأتي ذلك في ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

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