الكشف عن جاهزية ستاد القاهرة لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:03 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد جمال

تعود بطولة دوري أبطال إفريقيا من جديد بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا شهر سبتمبر وأكتوبر المقبلين بمواجهات نصف النهائي التى ستجمع الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء.

وأكد علي درويش، مدير هيئة ستاد القاهرة، أن مسؤولو النادي الأهلي لم يتواصلوا مع هيئة الاستاد من أجل خوض مباراة الإياب مع الوداد المغربي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وقال درويش فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "لم يحدث أى مخاطبة لأن ستاد القاهرة من الطبيعي أن يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونتمني إقامة النهائي بينهما فى مصر".
 
وأضاف: "ستاد القاهرة جاهز لاستضافة أى مباراة خلال الفترة المقبلة، ونتمني التوفيق لقطبي الكرة المصرية فى بطولة أفريقيا".



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