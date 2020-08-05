سياسي لبناني يكشف لـ"الفجر" مصدر انفجار بيروت وتداعياته.. وعلاقة إسرائيل بالحادث





وهناك سيناريو آخر يشير إلى أن مرفأ بيروت الذي يعتبر رئيسه من أعضاء الحزب الوطني الحر برئاسة جبران باسيل وهو حليف حزب الله وبالتالي تلك تعود تلك المتفجرات لحزب الله، وبالتالي علمت إسرائيل بتلك المسألة وقامت بتوجيه صاروخين إلى العنبر 12، ما أدي إلي تفجيره بهذا الشكل، وهناك شهود كثر يتحدثون عن أنهم شاهدوا صواريخ تطلق من البحر أو سمعوا أصوات طائرات قبل وقوع الانفجار.





تداعيات الانفجار وعلاقتها على قضية اغتيال رفيق الحريري

وأكد أن توقيت الانفجار والسيناريوهات المحتملة، تبعث الكثير من القلق بالنسبة للوضع اللبنانى، خاصة وأنه بعد أيام ستصدر المحكمة الدولية في لاهاي القرار النهائي في قضية اغتيال رفيق الحريري.



وتساءل هل المقصود هو إثارة الفتن قبل إصدار الحكم علي ضوء ما ستصدره المحكمة الدولية، ونشر الخوف بين الناس، متمنيا أن يكون اللبنانيين أكثر وعيا ويتصدوا لتلك المحاولات.



وأشار إلى أن أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، كان سيلقي كلمة، ولكن تم إلغائها عقب الانفجار، وذلك له مؤشرات أيضا غير مفهومة وعليها علامات استفهام.



وأكد أن الخسائر كبيرة والتداعيات أكبر فآثار الانفجار غطت على حكم المحكمة، وتجاوزت كل الحدود، فكان الناس يشكون من انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات المعيشية، ولكن الآن بات لا هناك كهرباء ولا ماء ولا مواد إغاثية.



وأكد المحلل السياسي اللبناني، على ضرورة تكاتف كل الجهود الدولية والعربية للوقوف مع لبنان من أجل إنقاذها من الأزمة التي تمر بها.





حادث لبنان الذي وقع أمس الثلاثاء، زاد من توتر المشهد فيه لبنان وتزايد علامات الاستفهام ضد حزب الله، الذي يتهمه البعض بالوقوف وراء الانفجار.وقال المحلل السياسي اللبناني البارز، محمد الرز، إن الانفجار يبلغ من الضخامة حدا ليس له مثيل، فبعض خبراء العالم قالوا إنه ثاني انفجار بعد هيروشيما، والدليل على ذلك أن المرصد الأردني، ذكر أن قوة الانفجار تماثل هزة أرضية قوتها 4.5 ريختر، وهناك عدد كبير من القتلى والمفقودين والجرحى، وتم الإعلان عن 70 قتيلا ولكن سيتجاوز عددهم المائتين والثلاثمائة، كما أن هناك ٣٥٠٠ آلاف جريح يعالجون الان، وعشرات المفقودين.وعن أسباب الانفجار، أوضح الرز في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن اللوم يقع على الحكومة، حيث قال رئيس الحكومة، حسان دياب، إن تلك المتفجرات موجودة منذ ٢٠١٤، متسائلا: "لماذا لم يتم التخلص منها، ولماذا لا تتوفر لها شروط السلامة ومن أين مصدرها؟".مصدر المتفجراتوأضاف الرز: "هناك من يقول إن الحكومة اللبنانية صادرت تلك المتفجرات من بعض السفن التي أحضرتها إلى لبنان من إيطاليا، بينما يقول البعض إنه تم مصادرتها من المليشيات التي أدخلت إلى لبنان في فترات سابقة ١١ ألف برميل من مواد كيماوية ونووية سامة.