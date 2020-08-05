صاحب تمثال مصر تنهض المثير للجدل: العمل لم يكتمل بعد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:48 ص
تمثال مصر تنهض
تمثال مصر تنهض
كـسـاب أحـمـد
قال الفنان التشكيلي الدكتور أحمد عبد الكريم، تعليقا على تمثال مصر تنهض الذي أثار الجدل، إن "العمل لم يكتمل بعد، وكتلة التمثال ما زالت في حاجة للمزيد من العمل، والهجوم الذي حدث عليه بسبب التمثال كان بعضه بناء". 

وتابع "عبد الكريم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن هذا التمثال تجربة شخصية، ولم تكلفه أي جهة بإعداده، معقبًا: "الفنان التشكيلي في رحلة بحث عن الجمال، قد يصل إلى ما يريده، وقد لا يصل، وهذه التجربة لا يجب أن تحسب علي". 

ولفت إلى أنه يمارس الفن منذ 26 عامًا، وحصل على العديد من الجوائز الكبرى، وهذا التمثال نتيجة ورشة يقوم بتجربة النحت على خامة جديدة.

بعد أن نشر الفنان التشكيلي وعضو مجلس إدارة الفنانين التشكيليين إبراهيم شلبي انتقاده لتمثال "مصر تنهض" ولمصممي التمثال، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعرض لكثير من الهجوم والتهديدات.

وكتب علي صفحته الشخصية في "فيسبوك" قائلًا: "التهديدات أو النصائح كما يحب بعضهم أن يسميها اللي وصلتني على الخاص ادبيا مش هقدر انشرها لكن دة واصلني علني في تعليق على العام عشان كدة بنشرة". 

يشار إلى أن التهديدات التي تحدث عنها "شلبي" كانت من أحد متابعيه الذي علق كالتالي:" لا تعليق أن توصف قامات كبيرة فنا وعلما وجمالا وإنتاج واحمد عبدالفتاح وهاني الأشقر ود.ابو المعاطي ود.سيد قنديل والفنان الكبير احمد نوار (خارج التقييم ) وكل من ذكرت بالفاشلين.. لا شك انك تصطاد (عكره) من أجل (عركة) خاصة بك يا إبراهيم شلبي.. ولا شك ان الرد سيأتيك صاعقا من كل القامات الكبيرة التي ذكرتهم بالسوء".



ورد "إبراهيم" علي التعليق قائلًا:" اذا كان من خسروا الدولة ملايين الدولارات بالإضافة إلى سمعتها قد كرموا ومن ذكر الحقيقة سوف يصعق ف اهلا وسهلا".

يذكر أن بعض ما كتبه الفنان التشكيلي إبراهيم شلبي كان كالتالي: "يعني الرجالة تمت مكافأتكم بدلا من محاسبتهم فكانت النتيجة الطبيعية ان تأتي الدورة التالية 57 بمشاركة باسم "الجبل" لمعتز نصر وعبير سليمان ورانيا أمين بفضيحة جديدة. ثم جاءت ام الفضائح ف الدورة 58 بمشروع "خنوم" 2019 للفنان احمد شيحة والفنان احمد عبد الكريم صاحب التمثال والفنان اسلام عبد الله، وسوف يظل النيل ينزف طالما يتم مكافأة الفاشلين".

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