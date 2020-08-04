بيريز يفتح الباب لعودة كاسياس لريال مدريد

فتح رئيس ريال مدريد الباب أمام عودة وشيكة للحارس إيكر كاسياس بعد إعلان اعتزاله، مؤكداً أنه من "كبار الرموز" للنادي "الملكي" وأنه سيكون "بيته دائماً".





وجاء رد فعل بيريث على نبأ اعتزال كاسياس برسالة نشرها النادي أكد فيها أنه "من الرموز الكبار لريال مدريد، نحن كمدريديين فخورين اليوم بأحد قادتنا التاريخيين".





وقال: "قائد أيضاً للمنتخب الإسباني، اليوم إيكر كاسياس يودع الحياة الاحترافية كلاعب، بعدما ساهم في تعظيم أسطورة ريال مدريد، جاء إلى نادينا كلاعب وهو في التاسعة من عمره، وشب هنا وصار رمزاً لكل جماهير كرة القدم".





وأضاف أن "إيكر يمثل قيم ريال مدريد، هذا النادي الأكثر عشقاً وحباً في العالم، وهو كذلك بسبب لاعبين مثل إيكر كاسياس، أسر قلوب المدريديين وكذلك احترام المنافسين بالتزامه وعمله وتواضعه".





وأكد أن "إيكر يعرف أن هنا منزله وسيكون دائماً كذلك".



