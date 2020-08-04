اللهم احفظ لبنان.. تامر حسني ينعى ضحايا انفجار بيروت

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نعى الفنان تامر حسني، ضحايا إنفجار لبنان وذلك عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الخاص بموقع الصور "إنستجرام".





ونشر حسني، علم لبنان حيث كتب: "اسألكم الدعاء للبنان وشعب لبنان بسبب هذا الحادث القاسي، وأسألكم الدعاء بالشفاء لكل مصاب والدعاء والفاتحه على كل شهيد، اللهم احفظ لبنان وكل البلاد العربية".





وتصدرت لبنان قوائم الأكثر تغريداً وتدويناً عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، واستغل العالم ذلك الهاشتاج لدعم دولة لبنان في ازمتها الحالية وتقديم النعي للمصابين والضحايا.



جدير بالذكر أنه حدث منذ ساعات انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه العديد من القتلى و المصابين.