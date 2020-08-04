اللهم احفظ لبنان.. تامر حسني ينعى ضحايا انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
نور طلعت
نعى الفنان تامر حسني، ضحايا إنفجار لبنان وذلك عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الخاص بموقع الصور "إنستجرام".


ونشر حسني، علم لبنان حيث كتب: "اسألكم الدعاء للبنان وشعب لبنان بسبب هذا الحادث القاسي، وأسألكم الدعاء بالشفاء لكل مصاب والدعاء والفاتحه على كل شهيد، اللهم احفظ لبنان وكل البلاد العربية".


وتصدرت لبنان قوائم الأكثر تغريداً وتدويناً عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، واستغل العالم ذلك الهاشتاج لدعم دولة لبنان في ازمتها الحالية وتقديم النعي للمصابين والضحايا.

جدير بالذكر أنه حدث منذ ساعات انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه العديد من القتلى و المصابين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علم لبنان ضحايا انفجار بيروت انفجار لبنان

أخبار تهمك

كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 9 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم برشلونة يكشف مفاجأة عن نظام دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية

منذ 42 دقيقة

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

منذ ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفقد نجم الفريق في 4 مباريات.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ ساعة و نصف

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

حسام عاشور: تركي آل الشيخ إذا وعد بشيء ينفذه.. وطريقة رحيلي عن الأهلي غير مرضية

منذ أقل من نصف ساعة

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

رامي صبري يدعم لبنان بعد انفجار بيروت

"اللهم إحفظ لبنان".. مصطفي عاطف يساند شعب بيروت

تحرك حكومي ودعم دولي.. التفاصيل الكاملة لانفجار مرفأ بيروت

محمد محمود عبد العزيز ينعى ضحايا انفجار لبنان

تركيا تعرض تقديم المساعدة للبنان لإزالة آثار الانفجار في مرفأ بيروت

حزب المصريين ناعيًا ضحايا انفجار بيروت: لبنان في قلب كل عربي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

10:43 م

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

11:14 م

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا