كاظم الساهر: "نتضامن مع الشعب اللبناني في هذا اليوم الكارثي"

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
حدث منذ قليل انفجار هائل في قلب عاصمة لبنان" بيروت"، مما سبب الهلع لسكان بيروت وأدي هذا الانفجار إلي مصرع وإصابة العديد من المواطنين، وتأثرت العديد من المنازل من جراء هذا الانفجار.


نشر الفنان كاظم الساهر، تغريدة له عبر صفحته الشخصية في موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وذلك لمساندة الشعب اللبناني بعد حدوث انفجار في بيروت.


وكتب" الساهر" قائلاً: "نتضامن مع الشعب اللبناني الحبيب في هذا اليوم الكارثي تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحي والرحمة لأرواح الشهداءالاهم إحفظ لبنان وشعبة".


يذكر أن حدث انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت، وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار، وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان، وأدي الانفجار إلي مصرع عدد هائل من الأشخاص وإصابة آخرون.
كاظم الساهر: "نتضامن مع الشعب اللبناني في هذا اليوم الكارثي"
كاظم الساهر: "نتضامن مع الشعب اللبناني في هذا اليوم الكارثي"

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