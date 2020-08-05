رئيس الوفد ينعي ضحايا حادث بيروت
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:44 ص
عبداللطيف هيبة
قدّم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باسم جموع الوفديين، خالص تعازيه للشعب اللبناني الشقيق، في ضحايا انفجار لبنان الضخم الذي ضرب مرفأ وسط العاصمة بيروت.
وأكد "أبو شقة" أن العالم يقف إلى جوار الشعب اللبناني ويدعمه خاصة في هذه الظروف التي يمر بها، مشيرًا إلى أن لبنان بلد عزيزة على قلوب المصريين، ولها مكانتها في قلوب جميع الدول العربية.
ودعا رئيس الوفد الأشقاء العرب وكافة القوى السياسية للوقوف إلى جوار لبنان الشقيق في مصابها، ودعمها في هذه الظروف التي تحتاج إلى التضامن والتكافل الأخوي بين الشعب اللبناني الشقيق وبين كل الشعوب العربية.
وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".
وأكد "أبو شقة" أن العالم يقف إلى جوار الشعب اللبناني ويدعمه خاصة في هذه الظروف التي يمر بها، مشيرًا إلى أن لبنان بلد عزيزة على قلوب المصريين، ولها مكانتها في قلوب جميع الدول العربية.
ودعا رئيس الوفد الأشقاء العرب وكافة القوى السياسية للوقوف إلى جوار لبنان الشقيق في مصابها، ودعمها في هذه الظروف التي تحتاج إلى التضامن والتكافل الأخوي بين الشعب اللبناني الشقيق وبين كل الشعوب العربية.
وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".
وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.
وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، ما أسفر عن إصابة المئات من الجرحى.
وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
وأكدت الصحة العالمية أنها تعمل مع الشركاء في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.
هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.
كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.
وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.
ويأتي ذلك في ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.
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