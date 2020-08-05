رئيس الوفد ينعي ضحايا حادث بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:44 ص
بهاء الدين أبوشقة
بهاء الدين أبوشقة
عبداللطيف هيبة
قدّم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باسم جموع الوفديين، خالص تعازيه للشعب اللبناني الشقيق، في ضحايا انفجار لبنان الضخم الذي ‏ضرب مرفأ وسط العاصمة بيروت.

وأكد "أبو شقة" أن العالم يقف إلى جوار الشعب اللبناني ويدعمه خاصة في هذه الظروف التي يمر بها، مشيرًا إلى أن لبنان بلد عزيزة على قلوب المصريين، ولها مكانتها في قلوب جميع الدول العربية.

ودعا رئيس الوفد الأشقاء العرب وكافة القوى السياسية للوقوف إلى جوار لبنان الشقيق في مصابها، ودعمها في هذه الظروف التي تحتاج إلى التضامن والتكافل الأخوي بين الشعب اللبناني الشقيق وبين كل الشعوب العربية.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، ما أسفر عن إصابة المئات من الجرحى.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأكدت الصحة العالمية أنها تعمل مع الشركاء في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران. 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم. 

ويأتي ذلك في ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستودع مفرقعات مرفا بيروت بوابة الفجر انفجار لبنان الفجر

أخبار تهمك

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة دخول نادين نسيب نجيم وعائلتها في قوائم المفقودين بعد انفجار بيروت

منذ ساعتين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

مجدي عبد الغني يطلق تصريحا مدويا بحق صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ؟

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بايرن ميونخ يصر على ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ ساعتين

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتفق مع لاوتارو قبل مباراة نابولي

منذ ساعة الا ربع

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول تعليق للسيسي على انفجار لبنان

شردي عن انفجار بيروت: "قلوبنا مع لبنان"

تحرك حكومي ودعم دولي.. التفاصيل الكاملة لانفجار مرفأ بيروت

رئيس الإنجيلية عن انفجار بيروت: متضامنون مع الشعب اللبناني في مصابه الأليم

كنائس مصر تعلن تضامنها مع لبنان في انفجار بيروت

أسامة هيكل: أتابع بقلق بالغ أثار انفجار مرفأ بيروت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

12:00 ص

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

11:14 م

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

01:44 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا