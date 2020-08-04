أحمد العوضي يعزي لبنان في ضحايا انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:50 م
انفجار لبنان
انفجار لبنان
سيدة صادق
"
حدث منذ قليل انفجار هائل في قلب عاصمة لبنان" بيروت" مما سبب الهلع لسكان بيروت وأدي هذا الانفجار إلي مصرع وإصابة العديد من المواطنين، وتأثرت العديد من المنازل من جراء هذا الانفجار.

وشارك الفنان أحمد العوضي صورة لعلم لبنان وذلك ليعبر من خلالها عن مدي حزنه علي انفجار بيروت، عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق "العوضي" علي صورة علم لبنان قائلاً :"خالص التعازي لأهالي لبنان الحبيبة" معبراً بذلك عن مدي حزنه علي لبنان بعد حدوث الإنفجار.



يذكر أن حدث انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت
وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان، وأدي الانفجار إلي مصرع عدد هائل من الأشخاص وإصابة آخرون.

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