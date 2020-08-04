أمير كرارة يساند الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت

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حدث منذ قليل انفجار هائل في قلب عاصمة لبنان" بيروت" مما سبب الهلع لسكان بيروت وأدي هذا الإنفجار إلي مصرع وإصابة العديد من المواطنين، وتأثرت العديد من المنازل من جراء هذا الانفجار.



وشارك الفنان أمير كرارة صورة لعلم لبنان وذلك ليعبر من خلالها عن مدي حزنه علي إنفجار بيروت، عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلق "كرارة" علي صور الأهرامات المرسوم عليها علم لبنان قائلاً :"يارب إحمي لبنان وأهل لبنان" معبراً بذلك عن مدي حزنه علي لبنان بعد حدوث الإنفجار.







يذكر أن حدث إنفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع إنفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان، وأدي الإنفجار إلي مصرع عدد هائل من الأشخاص وإصابة آخرون.



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