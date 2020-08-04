المستشفى الميداني المصري بلبنان يستقبل مصابي انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:36 م
الانفجار
الانفجار
هدى عبدالرازق
قال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تعرب عن تعازيها لأهالي ضحايا انفجار مدينة بيروت اللبانية، متنمية الشفاء العاجل للمصابين، موضحا أنه إزاء ما ظهر من ضخامة الانفجار في لبنان وعدد الضحايا الذين يتم رصدهم بين قتلى ومصابين، فإن وزارة الخارجية تعبّر عن تعازيها لأهالي الضحايا.

وقال "حافظ" في بيان صحفي مساء الثلاثاء: "يبقىَ المستشفى الميداني المصري في بيروت جاهزاً لتقديم كل المساعدة المُمكِنة، واستقبل بالفعل عدداً من الحالات؛ كما أجريت الاتصالات للتعرُف من الجانب اللبناني على احتياجاته حتى يتسنى البحث في كيفية تقديمها".

انفجار لبنان

يذكر أن وزير الصحة في لبنان حمد حسن قال في تصريح سابق اليوم إن انفجار بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة أكثر من 2750 جريحًا حتى الآن، واصفًا ما حدث بأنه "كارثة".

ووقع انفجار كبير في العاصمة اللبنانية عند مدخل بيت الوسط في بيروت جراء انفجار مستودع مفرقعات في الميناء البحري؛ مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

وعلى إثر الانفجار، دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ مساء اليوم الثلاثاء وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب حالة الحداد في أرجاء البلاد غدًا الأربعاء.

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