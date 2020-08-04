الأسرة ستقاضيه.. نجل توفيق الدقن ينفى علاقته برفيق الفنانة سوسن بدر

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نفى المستشار ماضي الدقن، النجل الأكبر للفنان توفيق الدقن علاقته بشخص يدعي أنه حفيد الفنان الراحل، ظهر في صورة تجمعه بالفنانة "سوسن بدر".







وكانت بعض المواقع الإخبارية قد تداولت صورة شخص يدعى محمود برفقة الفنانة سوسن بدر، في خبر بعنوان (سوسن بدر تستمتع بالأجواء الصيفية مع حفيد توفيق الدقن) .







وقد أشار المستشار ماضي الدقن إلى أن أحفاد الفنان الراحل هم "مريم ماضي الدقن، وعمر ومعتز فخر الدين الدقن، ومنة الله رضا شوقي" وأن هذا الشخص هو منتحل صفة ليس أكثر، وكان يتعين على وسائل الإعلام التأكد من صلة قرابته بالفنان الراحل، وعدم اعتمادهم على ادعاءات وسائل التواصل الإجتماعي، مشيرا إلى أن الأسرة ستقاضي أي شخص تسول له نفسه إدعاء صلة قرابة بينه وبين الفنان الراحل.



يذكر أن خلافات قد نشبت رمضان الماضي بين الفنان عبد الباسط حمودة، وأسرة الدقن، حيث إدعى صلة قرابته بتوفيق الدقن في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" وهو ما نفته الأسرة بشكل قاطع.