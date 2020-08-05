وزير التعليم: إجراءات جديدة لإعادة هيبة المدرس

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:15 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الشهادة لن يحصل عليها الطلاب بالشكل القديم، ولن نسمح بهذا خلال العام المقبل، معقبًا: "مفيش حاجة أسمها سؤال من خارج المنهج، في حاجة قياس مهارة الفهم، وفكرة التلقين المعتادة، والاسئلة المتوقعة، مش هتبقى موجودة، والاسئلة، ستقيس قدرتك على الفهم في النظام الجديد".

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلام وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء،: "الوزارة لن تطبع أي كتاب ورقي في الثانوية الجديدة، والمنهج سيكون متواجد بصورة رقمية، وستكون المواد تفاعلية على التابلت الذي سيدخل به الامتحان، وداعًا للكتاب الورقية في المرحلة الثانوية"

ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب المدرسين بشكل مكشف على المواد الدراسية الجديدة، وسيتم اعطاء موازنات وصلاحيات أكبر لمديري المدراس، لإعادة هيبة المدرس مرة أخرى في المدرسة.

اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية
هذا، واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية، في حضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالب، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

وتابع: "عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغوا 12 طالب، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالب-طالبة، حيث حصل عدد 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 وعدد 11 طالب على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالب حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجة، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجة، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".

وأشار الوزير إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية تلقت عدد 1074 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من محافظات الجمهورية حيث تم الإبلاغ عنها من جميع القطاعات ولجان السير إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية وكذلك الشكاوى الواردة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وتم فحص القضايا والشكاوى التي تخص 1145 طالب من طلاب الصف الثالث الثانوي.

واستطرد: "أن اكثر القضايا والشكاوى الواردة كانت من محافظة الجيزة بإجمالي 120 مخالفة يليها محافظة المنوفية بإجمالي 94 قضية، ثم محافظة القاهرة بـ84 قضية، وكانت أكثر القضايا تتعلق بحالات الغش عبر التليفون المحمول بإجمالي 450 قضية، ثم الغش والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإجمالي 41 قضية، وحيازة تليفون محمول 28 قضية.

وأوضح أنه تم توقيع عدة عقوبات على الطلاب المخالفين أثناء الامتحان، حيث تم إلغاء الامتحانات في جميع المواد ولمدة عامين متتاليين لعدد 85 طالب بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة، وتم إلغاء الامتحانات في جميع المواد لمدة عام لعدد 214 طالب بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة، وتم إلغاء امتحان 455 طالب في مادة واحدة مع السماح لهم بدخول الامتحان بالدور الثاني.

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التحية والتقدير لكل من شارك في تنظيم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن شكل الدراسة في العام المقبل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، معلنًا عن أن الوزارة ستقوم بتوفير العديد من المناهج الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة العام المقبل، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الاستجابة لدعوات الدروس الخصوصية مؤكدًا أنها لن تفيد أبنائهم.

كما وجه وزير التربية والتعليم التهنئة لأوائل الثانوية العامة، هذا العام، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية في المستقبل بإذن الله.

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