يويفا يتخذ قرارًا جديدًا قبل استئناف بطولتي دوري الأبطال واليوروباليج

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، رفع جميع البطاقات الصفراء المتركمة في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وذلك بعد نهاية منافسات دور الستة عشر.



وكشف الاتحاد القاري في بيان رسمي أنه "بهدف إيجاد نفس التوازن من جديد في المباريات المتبقية بعد رفع البطاقات الصفراء المتراكمة، قررت اللجنة التنفيذية بيويفا تقديم موعد البطاقات التي حصل عليها اللاعبون وأعضاء الطاقم الفني مباشرة إلى ما بعد دور ثمن النهائي بدلاً من بعد دور الثمانية، أي، مباراتين قبل النهائي".



وبناء عليه، تنص المادة (51.04) من لوائح دوري أبطال أوروبا (موسم 2019-20)، والمادة (49.04) من لوائح الدوري الأوروبي (موسم 2019-20) على أن "جميع البطاقات الصفراء تنتهي بإتمام ثمن النهائي" ولن يتم ترحيلها "إلى الدور ربع النهائي".



وتوقفت بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي منذ مارس (آذار) الماضي إثر تفشي جائحة كورونا، قبل أن يقرر الاتحاد القاري استئنافهما في أغسطس (آب) الجاري، ولكن مع تعديل بإقامة مباريات دور الثمانية ونصف النهائي في البطولتين من مباراة واحدة، إذ ستستقبل العاصمة البرتغالية لشبونة مباريات "التشامبيونز ليغ"، فيما ستكون ألمانيا مسرحاً لمباريات "اليوروبا ليغ".

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