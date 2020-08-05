محافظ الفيوم يناشد المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن مد مواعيد العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، للتيسير على المواطنين في التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أنه تم زيادة عدد ساعات العمل بالمركز من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً يوميًا، ومن الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.





وأكد المحافظ أن مد فترة العمل في تلقي طلبات التصالح يهدف إلى التيسير على المواطنين، موجهًا مسئولي المركز بسرعة إنهاء كافة الإجراءات للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح، لافتًا إلى أنه سيتم تباعًا تعميم التجربة بباقي المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المحافظة.





وكشف محافظ الفيوم عن تحصيل 26 مليون و911 ألف جنيه من المستفيدين من التصالح حتى اليوم، مشددًا على استرداد حق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون بالشكل المطلوب من خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى إنهاء طلبات وإجراءات التصالح للمواطنين المستوفين للشروط وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيز غيرهم على التقدم بطلبات التصالح.





وناشد المحافظ، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة.





في سياق منفصل، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز اطسا، بمحافظة الفيوم، برئاسة الاستاذ خالد فراج، رئيس مركز ومدينة اطسا، حملة مكبرة لإخلاء وهدم عدد ٨ محلات تجارية بمنطقة الصهريج، بالتعاون والتنسيق مع قوات الشرطة برئاسة اللواء عادل صالح مساعد مدير الأمن وبحضور العميد اسامه ابوالليل مأمور مركز شرطة اطسا، والأستاذ محسن عبدالباقى سكرتير عام مركز ومدينة اطسا والنقيب ابراهيم منصور ضابط شرطة مركز اطسا.

ولفت "رئيس مركز ومدينة اطسا" إلى أن المحلات الثمانى آيلة للسقوط، وصادر لها قرارات وتراخيص هدم وإخلاء إداري، نظرا لخطورتها على حياة المارة والسكان.



