عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:14 م
داليدا عياش
داليدا عياش
مي مرسي
أصيبت داليدا عياش زوجة الفنان رامي عياش، في الانفجار الذي حدث اليوم في بيروت.

وظهرت "عياش" في مقطع فيديو عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"،من أحد المستشفيات وهي غارقة في دمها، عقب الانفجار.

ويذكر أن اللبنانيين فجعو بحدوث انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية

وانتشرت عدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها صعود الدخان والأدخنة في موقع الإنفجار وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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