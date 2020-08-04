أحد أوائل الثانوية العامة عن وزير التعليم: "كان واقف جمبنا طول السنة" (فيديو)

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:07 م
الطالب أحمد يسري
الطالب أحمد يسري
هدى عبدالرازق
أعرب الطالب أحمد يسري، الثالث مكرر بالثانوية العامة، عن سعادته للحصول على مجموع 409.5 درجة بالثانوية العامة، قائلا: "ده كرم من عند ربنا"، موجها التحية لوالديه لمساعدته في تحقيق هذا النجاح.

ووجه "يسري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الدائم للمنظومة التعليمية، مضيفا: "وزير التعليم كان واقف جمبنا طول السنة، وهو السبب في اتمام عملية الامتحانات".



اعتماد نتيجة الثانوية العامة

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية غدًا، في حضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43  طالب/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

وتابع: "عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغوا 12 طالب/طالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالب/طالبة، حيث حصل عدد 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 وعدد 11 طالب/طالبة على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالب/طالبة حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجة، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجة، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".

وأشار الوزير إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية تلقت عدد 1074 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من محافظات الجمهورية حيث تم الإبلاغ عنها من جميع القطاعات ولجان السير إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية وكذلك الشكاوى الواردة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وتم فحص القضايا والشكاوى التي تخص 1145 طالب من طلاب الصف الثالث الثانوي.

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