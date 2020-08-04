أحد أوائل الثانوية العامة عن وزير التعليم: "كان واقف جمبنا طول السنة" (فيديو)

أعرب الطالب أحمد يسري، الثالث مكرر بالثانوية العامة، عن سعادته للحصول على مجموع 409.5 درجة بالثانوية العامة، قائلا: "ده كرم من عند ربنا"، موجها التحية لوالديه لمساعدته في تحقيق هذا النجاح.





ووجه "يسري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الدائم للمنظومة التعليمية، مضيفا: "وزير التعليم كان واقف جمبنا طول السنة، وهو السبب في اتمام عملية الامتحانات".











