وزير التعليم: سعداء بإسدال الستار على امتحانات الثانوية في ظل كورونا

عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة، قائلًا: "الحمد لله خطوة أعداد امتحانات الثانوية كانت هامة، ونحمد الله أن هذه الخطوة انتهت بسلام، ونحن سعداء بإسدال الستار على السنة الدراسية لهذا العام في ظل أزمة كورونا".





وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلام وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن التشكيك في قدرة الوزارة على اعداد الامتحانات في ظل أزمة كورونا كان كبيرًا، وهذا زاد العبء على الوزارة، معقبًا: "امتحانات الثانوية العامة هذا العام عدت بسلام من ناحية تأمين الطلاب، صحيًا ومنايًا ومنع التسريبات".





وتابع ان الوزارة أحالت 85 طالبًا للنيابة العامة، وقامت بإلغاء امتحانهم في كل المواد لمدة عام واحد فقط، واجمالي من تم أحالتهم للنيابة من الطلاب 469، وهذا نسبة لا تذكر بعدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان.







