وزير التعليم: سعداء بإسدال الستار على امتحانات الثانوية في ظل كورونا
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:14 م
كـسـاب أحـمـد
عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة، قائلًا: "الحمد لله خطوة أعداد امتحانات الثانوية كانت هامة، ونحمد الله أن هذه الخطوة انتهت بسلام، ونحن سعداء بإسدال الستار على السنة الدراسية لهذا العام في ظل أزمة كورونا".
وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلام وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن التشكيك في قدرة الوزارة على اعداد الامتحانات في ظل أزمة كورونا كان كبيرًا، وهذا زاد العبء على الوزارة، معقبًا: "امتحانات الثانوية العامة هذا العام عدت بسلام من ناحية تأمين الطلاب، صحيًا ومنايًا ومنع التسريبات".
وتابع ان الوزارة أحالت 85 طالبًا للنيابة العامة، وقامت بإلغاء امتحانهم في كل المواد لمدة عام واحد فقط، واجمالي من تم أحالتهم للنيابة من الطلاب 469، وهذا نسبة لا تذكر بعدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان.
اعتماد نتيجة الثانوية العامة
واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية غدًا، في حضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.
وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالب/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.
أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.
وتابع: "عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغوا 12 طالب/طالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالب/طالبة، حيث حصل عدد 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 وعدد 11 طالب/طالبة على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالب/طالبة حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجة، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجة، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".
وأشار الوزير إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية تلقت عدد 1074 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من محافظات الجمهورية حيث تم الإبلاغ عنها من جميع القطاعات ولجان السير إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية وكذلك الشكاوى الواردة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وتم فحص القضايا والشكاوى التي تخص 1145 طالب من طلاب الصف الثالث الثانوي.
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